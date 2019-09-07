Богдан анонсировал местные выборы в короткие сроки

Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина / Виталий Носач)

Глава ОП отметил, что выборы покажут отношение людей к власти на местах

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан анонсировал проведение местных выборов в короткие сроки. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале "Украина".

По словам руководителя Офиса президента, ближайшие местные выборы и их результаты должны продемонстрировать властям на местах, как к ним относятся люди.

"Только люди будут решать, кто власть и кому они доверяют. Люди будут верить не пустым словам про тысячу садиков, а люди оценят, как к ним относится местная власть, как у них требуют взятки, как их унижают, как не отвечают их требованиям. Я думаю, что скорые выборы, они в любом случае будут очень быстро, продемонстрируют местным властям, как к ним относятся люди", - сказал Богдан.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский не исключал проведения в Украине досрочных местных выборов.

В то же время в партии "Слуга народа" заявили, что местные выборы состоятся после реформы децентрализации.

Тем временем, Центральная избирательная комиссия Украины 6 сентября утвердила объем расходов на проведение местных выборов в 2020 году в сумме 2,238 млрд грн.