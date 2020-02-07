ru
ua

В Раде назвали сроки принятия закона о рынке земли

Новости » Политика   

​​​​​​​По словам Арахамиия, рассмотрение поправок пока не ускоряется

Законопроект о рынке земли Верховная рада Украины сможет принять не ранее 16-17 апреля. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, голосование не сможет состояться раньше, если ВР продолжит рассматривать поправки в таком темпе.

"Это просто затягивание процесса. Хотят они искусственно затягивать процесс на несколько месяцев, окей, будем так идти и двигаться таким образом... Я думаю, что в апреле. Где-то так. Мы же вчера измеряли, какая скорость прохождения поправок. Сегодня она не ускоряется. Тогда с такой скоростью будем двигаться, то это случится в апреле. Где-то 16-17 апреля... Я вам предлагаю на месяц идти в отпуск, потому что нет никаких новостей из Рады, вот так будет скучно", - заявил Арахамия.

Напомним, ВР по состоянию на пятницу, 7 февраля, рассмотрела 216 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Всего в документе 4018 правок.

Так, Рада вчера, 6 февраля, вошла в рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. Нардепы блокировали президию ВР, в связи с чем заседание вел первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук. Место спикера Рады Дмитрий Разумкова блокировала глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Как писало РБК-Украина ранее, во фракции "Слуга народа" допускают, что рассмотрение закона о рынке земли может заблокировать работу парламента на пару месяцев.

Отметим, президент Владимир Зеленский обратился к народным депутатам фракции СН с вопросом о возможности проголосовать законопроект "Об обороте земли" во втором чтении за два дня. Разумков отметил, что это будет зависеть от количества правок, на которых будут настаивать нардепы.

На Донбассе при обстреле погибла боевой медик Опубликован закон о назначении руководителей госучреждений культуры в ОРДЛО
Читать все новости