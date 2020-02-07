В Раде назвали сроки принятия закона о рынке земли

Законопроект о рынке земли Верховная рада Украины сможет принять не ранее 16-17 апреля. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, голосование не сможет состояться раньше, если ВР продолжит рассматривать поправки в таком темпе.

"Это просто затягивание процесса. Хотят они искусственно затягивать процесс на несколько месяцев, окей, будем так идти и двигаться таким образом... Я думаю, что в апреле. Где-то так. Мы же вчера измеряли, какая скорость прохождения поправок. Сегодня она не ускоряется. Тогда с такой скоростью будем двигаться, то это случится в апреле. Где-то 16-17 апреля... Я вам предлагаю на месяц идти в отпуск, потому что нет никаких новостей из Рады, вот так будет скучно", - заявил Арахамия.

Напомним, ВР по состоянию на пятницу, 7 февраля, рассмотрела 216 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Всего в документе 4018 правок.

Так, Рада вчера, 6 февраля, вошла в рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. Нардепы блокировали президию ВР, в связи с чем заседание вел первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук. Место спикера Рады Дмитрий Разумкова блокировала глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Как писало РБК-Украина ранее, во фракции "Слуга народа" допускают, что рассмотрение закона о рынке земли может заблокировать работу парламента на пару месяцев.

Отметим, президент Владимир Зеленский обратился к народным депутатам фракции СН с вопросом о возможности проголосовать законопроект "Об обороте земли" во втором чтении за два дня. Разумков отметил, что это будет зависеть от количества правок, на которых будут настаивать нардепы.