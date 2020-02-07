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У Раді назвали строки прийняття закону про ринок землі

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За словами Арахамії, розгляд правок наразі не пришвидшується

Законопроект про ринок землі Верховна рада України зможе ухвалити не раніше 16-17 квітня. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, голосування не зможе відбутися раніше, якщо ВР продовжить розглядати правки у такому темпі.

"Це просто затягування процесу. Хочуть вони штучно затягувати процес на декілька місяців, окей, будемо так іти й рухатись таким чином... Я думаю, що в квітні. Десь так. Ми ж вчора вимірювали, яка швидкість проходження правок. Сьогодні вона не пришвидшується. Тоді з такою швидкістю будемо рухатись, то це трапиться у квітні. Десь 16-17 квітня... Я вам пропоную на місяць йти у відпустку, бо немає ніяких новин з Ради, ось так буде скучно", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, ВР станом на п'ятницю, 7 лютого, розглянула 216 поправок до другого читання законопроекту про ринок землі. Всього в документі 4018 правок.

Так, Рада вчора, 6 лютого, увійшла в розгляд законопроекту про ринок землі в другому читанні. Нардепи блокували президію ВР, у зв'язку з чим засідання вів перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук. Місце спікера Ради Дмитро Разумкова блокувала глава фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

Як писало РБК-Україна раніше, у фракції "Слуга народу" допускають, що розгляд закону про ринок землі може заблокувати роботу парламенту на пару місяців.

Відзначимо, президент Володимир Зеленський звернувся до народних депутатів фракції СН з питанням про можливість проголосувати законопроект "Про обіг землі" в другому читанні за два дні. Разумков зазначив, що це буде залежати від кількості правок, на яких будуть наполягати нардепи.

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