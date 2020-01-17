В Раде назвали сроки принятия закона о медиа

Закон о медиа может быть принят в Верховной раде в феврале. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил замглавы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев.

В частности, нардеп спрогнозировал сроки принятия нового закона.

"Я хорошо его оцениваю. Это февраль, я надеюсь", - отметил Потураев.

Отметим, сегодня стало известно, что профильный комитет рекомендовал Раде принять закон о медиа.

Напомним, сегодня Минкульт представил законопроект о дезинформации, направленный на фактический контроль СМИ на период российской агрессии.

В частности, средства массовой информации предлагается штрафовать на крупные суммы за распространение дезинформации. В отдельных тяжелых случаях также предусматривается уголовная ответственность на срок до 7 лет тюремного заключения.

Кроме того, предлагается подтверждать профессиональный статус журналиста единой пресс-картой и приостанавливать его за нарушение Кодекса профессиональной этики. В то же время государство готово взять на себя расходы по правовой помощи в уголовных делах, связанных с журналистской деятельностью, а также обеспечивать охрану журналиста и членов его семьи в случае угрозы жизни.