Комитет рекомендовал Раде принять законопроект "О медиа"

Фото: заседание комитета (РБК-Украина)

Законопроект предполагает введение ответственности за умышленную дезинформацию

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект №2693 "О медиа". Об этом сообщил глава комитета Александр Ткаченко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, соответствующее решение было принято во время заседания комитета в пятницу, 17 января.

"Рекомендовать Верховной раде рассмотреть законопроект №2693 "О медиа" в первом чтении", - заявил Ткаченко.

Напомним, 27 декабря в Раде зарегистрировали законопроект "О медиа" № 2693. В новом законе о медиа планируют ввести ответственность за умышленное распространение информации, которая является элементом военной агрессии Российской Федерации против Украины. Большая часть норм так называемого закона о дезинформации будет действовать только до тех пор, пока не будут деоккупированы украинские территории.

Также РБК-Украина писало, что Министерство культуры презентовало основные пункты нового законопроекта относительно урегулирования деятельности СМИ в Украине. В частности, законопроектом предусмотрено появление омбудсмена по вопросам информации, запрет на владение или финансирования медиа гражданами/компаниями РФ, регистрация медиа и ответственность.