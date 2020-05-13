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В Раде назвали сроки получения транша от МВФ

Новости » Экономика     13.05.2020 - 10:54
В Раде назвали сроки получения транша от МВФ
Фото: Даниил Гетманцев (РБК-Украина)

Первый транш в 1,75 млрд долларов ожидается в течении месяца

В Верховной раде ожидают на получение первого транша от Международного валютного фонда в течение 3-4 недель. Об этом журналистам рассказал председатель комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев, передает корреспондент РБК-Украина.

Депутат сообщил, что размер первого транша будет составлять 1,75 миллиарда долларов.

"Рассчитываем за 3-4 недели 1,75 миллиарда, а затем до конца года еще такая же сумма", - заявил Гетманцев.

Напомним, на прошлой неделе МВФ отказался от подписания трехлетней программы с Украиной. Вместо этого планируется подписание программы сроком на 18 месяцев.

При этом в Министерстве финансов Украины заявили, что объем финансовой поддержки со стороны МВФ не изменится. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля подписание нового меморандума с МВФ должно состояться до конца мая.

Также РБК-Украина писало, что МВФ согласен вести переговоры с Украиной о новой программе только после одобрения Верховной радой банковского законопроекта 2571-д. Как отметили в Минфине, без согласования данного закона переговоры о дальнейшей программе невозможны.

Теги Новости Украины МВФДаниил ГетманцевВерховная Рада
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