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Шмыгаль назвал сроки подписания нового меморандума с МВФ

Новости » Политика     12.05.2020 - 16:22
Шмыгаль назвал сроки подписания нового меморандума с МВФ
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Новый меморандум с МВФ могут подписать до конца мая

Украина рассчитывает подписать новый меморандум с Международным валютным фондом (МВФ) до конца мая. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале по итогам переговоров премьер-министра Дениса Шмыгаля с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Сообщается, что на переговорах с Меркель украинский премьер выразил надежду, что сотрудничество с МВФ по программе Stand-by, которая сейчас обсуждается, позволит получить 5 млрд долларов, из которых 3,5 млрд долларов будут направлены в госбюджет-2020.

"Это не только финансовая поддержка. Это залог получения средств от других международных финансовых организаций и показатель того, что мы находимся на пути системных реформ", - отметил Шмыгаль.

Он также выразил надежду, что меморандум о сотрудничестве с МВФ будет подписан до конца мая.

Напомним, ранее сообщалось, что МВФ отказался от подписания долгосрочной программы с Украиной, которая была рассчитана на три года и предусматривала финансирование в размере 8 млрд долларов. Вместо этого стороны сосредоточились на краткосрочной программе (на 1,5 года) с общим финансированием в размере 5 млрд долларов.

При этом МВФ согласен вести переговоры с Украиной о новой программе только при условии принятия банковского законопроекта, который фактически запретит возвращать "ПриватБанк" олигарху Игорю Коломойскому.

Теги Новости Украины меморандумМВФДенис Шмыгаль
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