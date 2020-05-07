Объем финансовой поддержки Украины со стороны МВФ не изменится, - Минфин

Иллюстративное фото (flickr.com/Jamille Wilson)

Переговорные процессы с Международным валютным продолжаются

Объем финансовой поддержки Украины со стороны Международного валютного фонда (МВФ) не изменится. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины в Facebook.

Как сообщается, переговорные процессы с Международным валютным продолжаются, а вопрос о модальности программы (EFF или Stand-by) еще дискутируется.

"В связи с масштабным финансово-экономическим кризисом во всем мире из-за распространения COVID-19 и общей экономической неопределенностью относительно продолжительности и интенсивности последствий пандемии МВФ изменил подходы к продолжительности программ со странами и предлагает вариант продолжения сотрудничества с Украиной по короткой программе кредитования Stand-by", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сумма программы на соответствующий период остается неизменной.

"Основная разница между этими программами заключается в сроке их реализации: Stand-by - 1,5 года, EFF - 3 года. Правительство планирует финализировать переговоры с МВФ на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Международный валютный фонд назвал два ключевых условия, при выполнении которых Украина получит первый транш - закон о рынке земли и так называемый банковский "антиколомойский закон". Первый уже принят, и подписан президентом Владимиром Зеленским, за второй голосование состоится на следующей неделе.

7 мая представитель МВФ Джерри Райс заявил, что фонд отказывается от подписания трехлетней программы с Украиной, а вместо этого сосредоточатся на 18-месячной в рамках механизма Stand-by.

Позже источник РБК-Украина сообщил, что краткосрочная программа stand-by от МВФ позволит Украине быстрее реагировать на вызовы кризиса, который появился в результате пандемии COVID-19.