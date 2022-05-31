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В Раде назвали сроки назначения нового омбудсмена вместо Денисовой

Фото: Верховная Рада (РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Назначение нового уполномоченного ВР Украины по правам человека может несколько затянуться. Для этого сначала надо объявить конкурс на соответствующую должность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова члена парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Федора Вениславского в эфире национального телемарафона.

"Будет объявлен в соответствии с законом конкурс на занятие вакантной должности и дальше, кто на этом конкурсе победит, тот станет уполномоченным ВР по правам человека", - сказал Вениславский.

По его словам, это достаточно длительный процесс.

"С учетом того, что сейчас военное положение, я думаю, что это будет не ранее чем в течение месяца максимум двух можно надеяться, что будет новый уполномоченный ВР", - заявил он.

Напомним, Верховная рада сегодня, 31 мая уволила Людмилу Денисову с должности уполномоченной ВР по правам человека. За соответствующее решение проголосовали 234 народных депутата.

Сегодня народные депутаты выразили недоверие Уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой собрав соответствующие подписи в Раде.

Также мы сообщали, парламентское большинство выразило недоверие Уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой и инициировало ее увольнение через многочисленные недостатки в работе.

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