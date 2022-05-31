В Раде назвали сроки назначения нового омбудсмена вместо Денисовой

Назначение нового уполномоченного ВР Украины по правам человека может несколько затянуться. Для этого сначала надо объявить конкурс на соответствующую должность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова члена парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Федора Вениславского в эфире национального телемарафона.

"Будет объявлен в соответствии с законом конкурс на занятие вакантной должности и дальше, кто на этом конкурсе победит, тот станет уполномоченным ВР по правам человека", - сказал Вениславский.



По его словам, это достаточно длительный процесс.

"С учетом того, что сейчас военное положение, я думаю, что это будет не ранее чем в течение месяца максимум двух можно надеяться, что будет новый уполномоченный ВР", - заявил он.