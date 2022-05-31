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Неэффективность и жалобы. Почему Рада выразила недоверие омбудсмену Денисовой

Новина українською →
Вторник 31 мая 2022 16:33
Неэффективность и жалобы. Почему Рада выразила недоверие омбудсмену Денисовой Фото: Людмила Денисова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Парламентское большинство выразило недоверие Уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой и инициировало ее увольнение из-за многочисленных недостатков в работе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата от фракции "Слуга народа" Тараса Тарасенко.

"Мы считаем, что в условиях войны с Россией институт Уполномоченного Верховной рады по правам человека должен играть ключевую роль в парламентском контроле над соблюдением прав человека в нашей стране. Однако, к сожалению, сегодня мы не можем констатировать эффективность этого института", - заявил Тарасенко.

По его словам, сейчас, по иску украинцев, суды рассматривают ряд дел о неэффективной работе омбудсмена. Также к народным депутатам поступают жалобы от сотрудников секретариата Уполномоченного ВР по правам человека о нарушении их трудовых прав и неудовлетворительных условий труда и кадровой политики.

"Как следствие, за период руководства Людмилы Денисовой более 30% от состава профессионалов из Секретариата Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека были уволены или уволились", - констатировал Тарасенко.

Также во фракции СН сообщают о большом количестве жалоб на работу Офиса омбудсмена от общественных организаций, правозащитников, адвокатов и местной власти.

"К большому сожалению, с начала войны и великих страданий украинцев госпожа Денисова почти не выполняла своих полномочий по организации гуманитарных коридоров, защиты и обмена пленных, противодействия депортации людей и детей с оккупированных территорий, иной правозащитной деятельности. Все эти вопросы фактически вынужденно делала Ирина Верещук", - констатировал председатель подкомитета по вопросам Регламента ВР Павел Фролов.

По его словам, омбудсмен слишком долго находилась за пределами Украины вместо того, чтобы озаботиться судьбой украинских граждан в условиях войны.

"Долгое время после 24 февраля действующее Уполномоченная Верховной Рады по правам человека провела заграницей, но не в России или беларуси, где ее статус и полномочия могли бы помочь пленным, депортированным и страдая от оккупации жителям Херсонщины, а в Давосах, Венах, Варшавах и других теплых спокойных западных Европах", - сказал Фролов.

Кроме того, представители парламентского большинства свидетельствуют о нередких случаях, когда омбудсмен игнорирует обращения народных депутатов и лишь после нескольких обращений возможна реакция офиса омбудсмена. Все это во фракции считают системными проблемами.

Нардеп, председатель подкомитета по вопросам политической реформы и конституционного права Ольга Совгиря отметила, что парламент признал неудовлетворительной работу Денисовой не только с начала полномасштабного вторжения, а в течение последних пяти лет.

"Верховная рада констатирует, что в течение 2018-2022 годов не было эффективного сотрудничества с парламентом как со стороны аппарата омбудсмена, так и непосредственно Уполномоченного ВРУ по правам человека Людмилы Денисовой. Не реализуются в полной мере полномочия омбудсмена обращаться по этим вопросам защиты прав человека в Конституционный суд", - пояснила Совгиря.

Именно поэтому, по ее словам, парламент решил признать неудовлетворительной работу Людмилы Денисовой, выразил ей недоверие и уволил с должности в соответствии с законом "О правовом режиме военного положения".

В парламентском большинстве убеждены, что во время войны, когда идет огромный поток обращений о нарушениях прав и свобод людей, особенно важна способность офиса работать со всеми обращениями и жалобами граждан для защиты их прав.

"Мы считаем целесообразным высказать Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой недоверие и перезагрузить институт Уполномоченного, чтобы превратить его в действенный механизм защиты прав человека в нашей стране, особенно в условиях войны", - подытожил Тарасенко.

Напомним, вчера стало известно, что в Верховной Раде собирают подписи за увольнение омбудсмена Людмилы Денисовой.

Добавим, что Денисова занимает эту должность еще с 15 марта 2018 года, заменив тогдашнего нардепа от "Народного фронта" Валерию Лутковскую.

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