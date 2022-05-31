Нардепы собрали подписи за выражение недоверия омбудсмену Денисовой

Народные депутаты выразили недоверие Уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой. Соответствующие подписи парламентарии уже собрали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря "Слуги народа" Юлию Палийчук в Telegram.

"Депутаты собрали подписи о выражении недоверия Уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой", - написала она.

Таким образом, теперь вопрос об увольнении Денисовой должен рассмотреть парламентский комитет, а после этого его вынесут на заседание Верховной рады Украины.

Напомним, вчера стало известно, что в Верховной Раде собирают подписи за увольнение омбудсмена Людмилы Денисовой.

Добавим, что Денисова занимает эту должность еще с 15 марта 2018 года, заменив тогдашнего нардепа от "Народного фронта" Валерию Лутковскую.

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