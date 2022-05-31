У Раді назвали терміни призначення нового омбудсмена замість Денисової

Призначення нового уповноваженого ВР України з прав людини може дещо затягнутися. Для цього спочатку треба оголосити конкурс на відповідну посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова члена парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського в ефірі національного телемарафону.

"Буде оголошено відповідно до закону конкурс про зайняття вакантної посади і далі, хто на цьому конкурсі переможе, той стане уповноваженим ВР з прав людини", - сказав Веніславський.



За його словами, це достатньо тривалий процес.

"З урахуванням того, що зараз воєнний стан, я думаю, що це буде не раніше ніж протягом місяця максимум двох можна сподіватися, що буде новий уповноважений ВР", - заявив він.