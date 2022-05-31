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У Раді назвали терміни призначення нового омбудсмена замість Денисової

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Україна, Вівторок 31 травня 2022 22:14
У Раді назвали терміни призначення нового омбудсмена замість Денисової Фото: Верховна Рада (РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Призначення нового уповноваженого ВР України з прав людини може дещо затягнутися. Для цього спочатку треба оголосити конкурс на відповідну посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова члена парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського в ефірі національного телемарафону.

"Буде оголошено відповідно до закону конкурс про зайняття вакантної посади і далі, хто на цьому конкурсі переможе, той стане уповноваженим ВР з прав людини", - сказав Веніславський.

За його словами, це достатньо тривалий процес.

"З урахуванням того, що зараз воєнний стан, я думаю, що це буде не раніше ніж протягом місяця максимум двох можна сподіватися, що буде новий уповноважений ВР", - заявив він.

Нагадаємо, Верховна рада сьогодні, 31 травня звільнила Людмилу Денісову з посади уповноваженої ВР з прав людини. За відповідне рішення проголосували 234 народні депутати.

Сьогодні народні депутати висловили недовіру Уповноваженому з прав людини Людмилі Денісовій, зібравши відповідні підписи в Раді.

Також ми повідомляли, парламентська більшість висловила недовіру Уповноваженому з прав людини Людмилі Денісовій та ініціювала її звільнення через численні недоліки у роботі.

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