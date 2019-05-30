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В Раде назвали сроки голосования за закон о ТСК по импичменту

Новости » Политика    30.05.2019 - 11:53
В Раде назвали сроки голосования за закон о ТСК по импичменту
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Закон о ВСК с разделом об импичменте проголосуют на следующей пленарной неделе

Законопроект о Временных следственных комиссиях (ВСК) по процедуре импичмента президента могут проголосовать на следующей пленарной неделе. Об этом РБК-Украина сообщил глава подкомитета по вопросам организации работы Верховной рады регламентного комитета Павел Кишкарь.

По его словам, регламентный комитет с утра рассматривает поправки к законопроекту.

"Фракция БПП отозвала около 1000 поправок… Я думаю, что сегодня в 16:00 завершим рассматривать остальные. Но рассмотрение законопроекта в этот четверг - невозможно. Скорее всего, голосование за законопроект о ВСК состоится в следующий пленарный четверг", - заявил Кишкарь.

Напомним, вчера был обнародован текст президентского законопроекта об импичменте. Согласно проекту закона и пояснительной записке, процедура импичмента президента будет инициироваться большинством народных депутатов от конституционного состава Верховной рады.

До этого спикер Рады Андрей Парубий предполагал, что закон об импичменте президента будет рассмотрен на этой неделе.

 

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