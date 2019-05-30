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У Раді назвали терміни голосування за закон про ТСК щодо імпічменту

Новини » Політика    30.05.2019 - 11:53
У Раді назвали терміни голосування за закон про ТСК щодо імпічменту
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Закон про ТСК з розділом про імпічмент проголосують наступного пленарного тижня

Законопроект про Тимчасові слідчі комісії (ТСК) щодо процедури імпічменту президента можуть проголосувати наступного пленарного тижня. Про це РБК-Україна повідомив голова підкомітету з питань організації роботи Верховної ради регламентного комітету Павло Кишкар.

За його словами, регламентний комітет з ранку розглядає поправки до законопроекту.

"Фракція БПП відкликала близько 1000 поправок... Я думаю, що сьогодні о 16:00 завершимо розглядати інші. Але розгляд законопроекту в цей четвер - неможливий. Швидше за все, голосування за законопроект про ТСК відбудеться наступного пленарного четверга", - заявив Кишкар.

Нагадаємо, вчора було оприлюднено текст президентського законопроекту про імпічмент. Згідно проекту закону та пояснювальній записці, процедура імпічменту президента буде ініціюватися більшістю народних депутатів від конституційного складу Верховної ради.

До цього спікер Ради Андрій Парубій припускав, що закон про імпічмент президента буде розглянуто на цьому тижні.

 

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