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В закон о ВСК по процедуре импичмента подали более 1600 поправок

Новости » Политика    29.05.2019 - 16:24
В закон о ВСК по процедуре импичмента подали более 1600 поправок
Фото: Павел Пинзеник (УНИАН)

Комитет может рассматривать поправки к законопроекту в течение нескольких дней

К законопроекту о временных следственных комиссиях Верховной рады с разделом о процедуре импичмента президента было подано более 1600 поправок. Об этом заявил глава комитета по вопросам регламента ВР, нардеп Павел Пинзеник, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава комитета отметил, что поправки представлены почти всеми фракциями парламента. Впрочем, большинство поправок не согласованы между собой. Поэтому к авторам обратились с требованием отозвать поправки для рассмотрения законопроекта.

"Поступило более 1633 предложений - поправок. От фракции "Блок Петра Порошенко" - 1248, от "Народного фронта" - 39, от фракции "Оппоблока" - 37, от фракции "Самопомич" - 162, от Радикальной фракции – 12, от фракции "Батькивщина" - 63, 23 - от "Видродження", от внефракционных депутатов - 22", - заявил Пинзеник.

По его словам, комитет может рассматривать поправки к законопроекту в течение нескольких дней.

"Большинство поправок не согласуются между собой. То есть, они от одного автора. Они внесены с нарушениями, внесены взаимоисключающие", - подчеркнул парламентарий.

Напомним, ранее анонсировалось, что 29 мая профильный комитет Верховной рады рассмотрит проект закона "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины" ко второму чтению.

Как писало РБК-Украина ранее, законопроект был проголосован в Раде в первом чтении 25 апреля 2019 года. Его поддержали 238 депутатов ВР.

Отметим также, глава парламента Андрей Парубий заявил, что роль украинского парламента должна быть усилена путем принятия ряда законов. "Я считаю, роль Верховной рады должна быть усилена, ее контрольные функции... мы должны принять закон о ВСК, о реформе парламента, о распределении комитетов в парламенте", - подчеркивал спикер Рады.

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