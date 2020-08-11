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У Раді назвали попередню дату позачергового засідання

Київ, Вівторок 11 серпня 2020 10:11
У Раді назвали попередню дату позачергового засідання
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Нардепи планують ухвалити закон про підвищення мінімальної зарплати

У Верховній раді назвали попередню дату проведення позачергового засідання парламенту. Воно може відбутися 25 серпня.

Про це голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Орієнтовна дата - це 25 серпня...Ймовірніше за все зберемося, аби прийняти цей закон (про підвищення зарплати, - ред.)", - сказав парламентар.

Відзначимо, ще в кінці липня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що наступна позачергова сесія Верховної ради відбудеться 24 серпня.

А вже на початку серпня заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів анонсувала, що Верховна рада України може провести позачергову сесію у кінці серпня. На ній планується внесення змін до бюджету для підвищення мінімальної зарплати до 5 000 гривень.

Нагадаємо, 6 серпня президент Володимир Зеленський вніс у Раду законопроект про підвищення мінімальної зарплати, однак без тексту.

Як писало РБК-Україна, текст оприлюднили на наступний день: проект пропонує збільшити мінімальну зарплату на 5,86% до 5000 гривень з 1 вересня.

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