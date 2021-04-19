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В Раде назвали ожидания от обращения Путина к Совфеду на фоне стягивания войск

Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Президент РФ Владимир Путин в обращении к Совету Федерации страны может попытаться зарезервировать за собой возможность использовать военную силу. Варианты с аннексией ОРДЛО или признанием "независимости" псевдореспублик менее вероятны.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина глава комитета ВР по вопросам внешней политики и член украинской делегации в ТКГ Александр Мережко, говорится в материале "Плохие сценарии. Как может развиваться агрессия Кремля против Украины".

По его словам, аннексия ОРДЛО будет означать автоматический выход РФ из минского процесса и, как минимум, новые санкции.

"Может быть так, что Путин попросит разрешение, и Совфед даст разрешение на использование войск, чтобы у Путина был такой козырь для запугивания и давления на Запад и на Украину. Но это не значит, что он этим воспользуется", - сказал Мережко.

Он допускает попытку Кремля использовать концепцию "гуманитарной интервенции" - якобы для защиты владельцев российских паспортов, которые страдают в ОРДЛО.

Отметим, Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Крым и Донбасс без Украины - "мертвые" территории, хуже, чем Чернобыль.

Также президент Украины заявил, что стягивание Россией войск на украинской границе направлено на то, что вызвать у украинцев страх и спровоцировать на обострение конфликта.

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