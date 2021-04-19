В Раді назвали очікування від звернення Путіна до Радфеду на тлі стягування військ

За його словами, анексія ОРДЛО означатиме автоматичний вихід РФ з мінського процесу і, як мінімум, нові санкції.

"Може бути так, що Путін попросить дозвіл, і Радфед дасть цей дозвіл на використання військ, щоб у Путіна був такий козир для залякування і тиску на Захід і на Україну. Але це не означає, що він цим скористається", - сказав Мережко.

Він допускає спробу Кремля використовувати концепцію "гуманітарної інтервенції" - нібито для захисту власників російських паспортів, які страждають в ОРДЛО.

Зазначимо, Володимир Путін оголосить послання Федеральним зборам 21 квітня.