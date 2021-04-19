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В Раді назвали очікування від звернення Путіна до Радфеду на тлі стягування військ

Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

Президент РФ Володимир Путін у зверненні до Ради Федерації країни може спробувати зарезервувати за собою можливість використовувати військову силу. Варіанти з анексією ОРДЛО або визнанням "незалежності" псевдореспублик менш імовірні.

Про це заявив в коментарі РБК-Україна голова комітету ВР з питань зовнішньої політики та член української делегації в ТКГ Олександр Мережко, йдеться у матеріалі "Погані сценарії. Як може розвиватися агресія Кремля проти України".

За його словами, анексія ОРДЛО означатиме автоматичний вихід РФ з мінського процесу і, як мінімум, нові санкції.

"Може бути так, що Путін попросить дозвіл, і Радфед дасть цей дозвіл на використання військ, щоб у Путіна був такий козир для залякування і тиску на Захід і на Україну. Але це не означає, що він цим скористається", - сказав Мережко.

Він допускає спробу Кремля використовувати концепцію "гуманітарної інтервенції" - нібито для захисту власників російських паспортів, які страждають в ОРДЛО.

Зазначимо, Володимир Путін оголосить послання Федеральним зборам 21 квітня.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Крим і Донбас без України - "мертві" території, гірше, ніж Чорнобиль.

Також президент України заявив, що стягування Росією військ на українському кордоні направлено на те, що викликати в українців страх і спровокувати на загострення конфлікту.

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