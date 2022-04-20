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В Раде назвали компании, которые уплатили налоги в бюджет наперед

Фото: голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Несмотря на войну, многие крупные компании уплатили налоги в государственный бюджет Украины наперед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу налогового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева в Telegram.

"Очень благодарен компаниям, которые в войну, несмотря ни на что платят налоги наперед", - написал он.

В частности, он отметил следующие бренды: "Хортица", "Баядера", "Филипп Морис", "АТБ", "Новус".

"Но, к сожалению, есть и негативные примеры. Предприниматели используют войну, как причину не платить налоги армии даже за мирные периоды. Вероятно господа считают, что их бизнес будет иметь смысл и перспективу при негативном развитии событий", - добавил нардеп, анонсировав предоставить список неплательщиков позже.

Напомним, ранее министр финансов заявил, что война России против Украины может обойтись украинской стороне потерей до 50% валового внутреннего продукта (ВВП). Но все будет зависеть от дальнейших сценариев.

Украина противостоит российскому вторжению 56-й день. Последняя информация - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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