У Раді назвали компанії, які сплатили податки до бюджету наперед

"Дуже вдячний компаніям, які у війну, незважаючи ні на що платять податки наперед", - написав він.

Зокрема, він зазначив наступні бренди:" Хортиця"," Баядера"," Філіп Моріс"," АТБ", "Новус".

"Але, на жаль, є і негативні приклади. Підприємці використовують війну, як причину не платити податки армії навіть за мирні періоди. Ймовірно, вони вважають, що їхній бізнес матиме сенс і перспективу при негативному розвитку подій", - додав нардеп, анонсувавши надати список неплатників пізніше.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів заявив, що війна Росії проти України може обійтися українській стороні втратою до 50% валового внутрішнього продукту (ВВП). Але все буде залежати від подальших сценаріїв.

Україна протистоїть російському вторгненню 56-й день. Остання інформація - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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