RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Раді назвали компанії, які сплатили податки до бюджету наперед

Фото: голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Попри війну, багато великих компаній сплатили податки до державного бюджету України наперед.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову податкового комітету Верховної ради Данила Гетманцева в Telegram.

"Дуже вдячний компаніям, які у війну, незважаючи ні на що платять податки наперед", - написав він.

Зокрема, він зазначив наступні бренди:" Хортиця"," Баядера"," Філіп Моріс"," АТБ", "Новус".

"Але, на жаль, є і негативні приклади. Підприємці використовують війну, як причину не платити податки армії навіть за мирні періоди. Ймовірно, вони вважають, що їхній бізнес матиме сенс і перспективу при негативному розвитку подій", - додав нардеп, анонсувавши надати список неплатників пізніше.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів заявив, що війна Росії проти України може обійтися українській стороні втратою до 50% валового внутрішнього продукту (ВВП). Але все буде залежати від подальших сценаріїв.

Україна протистоїть російському вторгненню 56-й день. Остання інформація - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна радаПодаткиДанило Гетманцев