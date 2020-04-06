В Раде назвали дату возможного проведения внеочередного заседания

В четверг, 9 апреля, Верховная рада может собраться на внеочередное заседание парламента. Об этом сообщил спикер ВР Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, главным вопросом будет рассмотрение изменений в государственный бюджет на 2020 год.

"Я думаю, что на этой неделе так же будет внеочередное заседание ВР. Я думаю, что это будет происходить до конца недели. Возможно, четверг, возможно - пятница", - сказал глава парламента.

"Главным вопросом будут изменения в бюджет. Достаточно плодотворно сотрудничает профильный комитет, Кабмин, Минфин. Я думаю, что в ближайшее время, их доработка уже будет предложена народным депутатам. Будут учтены те поправки и предложения, которые также появятся. На внеочередном заседании мы будем рассматривать этот вопрос", - добавил Разумков.

Напомним, первый замглавы фракции "Слуга народа" в парламенте Александр Корниенко заявил, что на следующей неделе ВР может провести внеочередное заседание 8 или 9 апреля.

Как писало РБК-Украина, представитель Кабинета министров в ВР Василий Мокан заявил, что нардепы на внеочередном заседании могут рассмотреть изменения в госбюджет-2020 и закон о банках.

Подчеркнем, в прошлый понедельник ВР отправила на доработку в профильный комитет законопроект Кабмина №3279 об изменениях в государственный бюджет на 2020 год. За принятие документа в первом чтении проголосовали лишь 223 нардепа при необходимых 226.