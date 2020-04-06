Корниенко назвал возможные даты внеочередного заседания Рады

Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Вопросы ближайших внеочередных сессий - это изменения в бюджет, дополнительные меры по поддержке пострадавших отраслей экономики

На следующей неделе Верховная рада может провести внеочередное заседание 8 или 9 апреля. Об этом первый замглавы фракции "Слуга народа" в парламенте Александр Корниенко рассказал в интервью РБК-Украина.

На вопрос о том, может ли Рада на следующей недели провести внеочередное заседание, он ответил: "Да, хотелось бы провести, обсуждаются 8 и 9 апреля".

"Вопросы ближайших внеочередных сессий - это изменения в бюджет, дополнительные меры по поддержке пострадавших отраслей экономики и нуждающихся в помощи социальных групп, и закон о национализированных банках", - отметил он.

Вместе с тем, он добавил, что окончательное принятие банковского закона снимет последние препятствия для продолжения и расширения сотрудничества Украины с МВФ и другими международными финансовыми организациями. По его словам, также нужно "защитить" земельную реформу, отклонив проекты постановлений оппонентов СН.

Напомним, закон о внесении изменений в ЗУ "О комитетах Верховной рады Украины" по поводу проведения заседаний комитетов в режиме видеоконференции в четверг, 2 апреля, вступил в силу.