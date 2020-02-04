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У Раді назвали дату розгляду закону про ринок землі

Новини » Політика     04.02.2020 - 12:27
У Раді назвали дату розгляду закону про ринок землі
Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Корнієнка, земельна реформа стоїть у порядку денному на цей тиждень

Верховна рада України розгляне законопроект про ринок землі в цей пленарний четвер, 6 лютого. Про це повідомив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, земельна реформа стоїть у порядку денному.

"В порядку денному стоїть на цей тиждень. Здається, на четвер", - сказав парламентар.

Нагадаємо, раніше Корнієнко заявив, що на цій сесії Верховна рада планує поставити крапку в питанні земельної реформи. Він підкреслював, що всі зауваження від суспільства по документу були враховані.

Так, Кабінет міністрів планує залучити 26 млн євро допомоги ЄС для проведення земельної реформи.

Як писало РБК-Україна раніше, в кінці грудня минулого року комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній Раді прийняти закон про ринок землі. Комітет рекомендував врахувати поправку, згідно з якою купувати землю зможуть тільки громадяни України, держави, громади та українські компанії, засновані українцями.

Також спікер парламенту Дмитро Разумков повідомляв, що для запуску ринку землі українському парламенту необхідно прийняти ще ряд документів, тому сам ринок почне працювати в кінці 2020 року.

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Новини України Верховна РадаРынок землиОлександр Корнієнко
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