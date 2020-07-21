У Раді назвали дату проведення наступного позачергового засідання

Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)

У фракції СН не вважають за можливе провести три позачергові засідання ВР у серпні

Наступна позачергова сесія Верховної ради відбудеться 24 серпня. При цьому у фракції "Слуга народу" не вважають за можливе провести три позачергові засідання ВР у серпні.

Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія.

При цьому у СН вважають, що провести три позачергові засідання Ради не видається можливим, оскільки складно зібрати депутатів у залі.

"Це у нас конфлікт з Разумковим почався зараз по цьому питанню. Ми не хочемо три засідання, це неможливо зібрати людей. 24 серпня, на день Незалежності України, коли всі українці відпочивають, а депутати працюють - це мені здається справедливим, це можлива така сесія", - зазначив Арахамія.

На його думку, нардепи можуть зібратися на позачергову сесію між 21 липня та 24 серпня лише у випадку якоїсь термінової події.

"Чи буде між сьогодні і 24-м серпня, мені здається, що якщо не буде чогось дуже термінового, то це неможливо. Після турборежиму - треба хоч якась турбовідпустка", - додав глава фракції.

Нагадаємо, ВР може зібратися на кілька позачергових засідань у липні-серпні, заявив спікер парламенту Дмитро Разумков; він допускає проведення двох-трьох засідань.

Як писало РБК-Україна раніше, минулої п'ятниці відбулося останнє пленарне засідання третьої сесії ВР: спікер парламенту Дмитро Разумков оголосив про закриття третьої сесії Ради.