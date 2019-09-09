У Раді назвали дату першої години запитань до уряду

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

У парламенті не буде години запитань до уряду впродовж двох тижнів

У Верховній раді не буде години запитань до уряду впродовж двох тижнів. Про це заявив голова ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що її проведення не передбачене календарним планом.

"Багато питань щодо години запитань до уряду у цю п'ятницю. Календарним планом не передбачено години запитань до уряду у п'ятницю 13 та 20 вересня. Це пов'язано з тим, що відповідно до ст. 96 Конституції України Кабінет міністрів не пізніше як 15 вересня повинен подати до Верховної ради проект закону про державний бюджет на наступний рік. Разом з проектом подається також доповідь про хід виконання держбюджету поточного року", - заявив Разумков.

"З огляду на зазначене, доцільно дати Кабміну можливість підготувати всі ці документи. Тому ВРУ прийнято рішення провести годину запитань до уряду у п'ятницю, 11 жовтня", - додав спікер парламенту.

Нагадаємо, раніше перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук заявив, що година запитань до уряду у Верховній раді відбудеться після того, як буде затверджене питання про проект державного бюджету. За його словами, уряд не буде ховатися від Ради, а година запитань відбудеться після затвердження запуску питань державного бюджету.

Як писало РБК-Україна раніше, з 2 вересня новий Кабінет міністрів України буде проводити засідання у закритому від преси режимі, про що заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Додамо також, проект державного бюджету на 2020 рік Рада може розглянути в пленарний тиждень з 17 по 20 вересня.