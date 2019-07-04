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В Раде назвали дату финального голосования за избирательный кодекс


Перед финальным голосованием проект кодекса должны сбалансировать на заседании профильного комитета

Финальное голосование за избирательный кодекс по открытым спискам должно состояться накануне внеочередных выборов в Верховную раду в пленарный четверг, 11 июля. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил докладчик по избирательному кодексу, народный депутат Александр Черненко.

По словам нардепа, перед финальным голосованием в среду, 10 июля, должно состояться заседание правового комитета, на котором будут готовить сбалансированный проект кодекса.

"Сначала надо рассмотреть все правки. Поскольку все правки отклоняются, нужно вернуться к ряду поправок. Очевидно, что потребуется провести заседание комитета. Финальное голосование должно состояться в следующий четверг. Раньше не будет", - рассказал Черненко.

Напомним, парламент рассмотрел уже три тысячи поправок к новому избирательному кодексу по открытым спискам. Так, нардепы рассмотрели более 65% всех поправок. Всего же в избирательный кодекс подано 4568 поправок ко второму чтению.

Как писало РБК-Украина ранее, спикер парламента Андрей Парубий призвал ускорить рассмотрение поправок в избирательный кодекс по открытым спискам.

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