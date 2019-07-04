У Раді назвали дату фінального голосування за виборчий кодекс

Фінальне голосування за виборчий кодекс за відкритими списками має відбутись напередодні позачергових виборів до Верховної ради у пленарний четвер, 11 липня. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив доповідач з виборчого кодексу, народний депутат Олександр Черненко.

За словами нардепа, перед фінальним голосуванням у середу, 10 липня, має відбутись засідання правового комітету, на якому будуть готувати збалансований проект кодексу.

"Спочатку треба розглянути всі правки. Оскільки всі правки відхиляються, потрібно повернутись до низки правок. Очевидно, що буде потрібно провести засідання комітету. Фінальне голосування має відбутись у наступний четвер. Раніше не буде", - розповів Черненко.

Нагадаємо, парламент розглянув уже три тисячі поправок до нового виборчого кодексу за відкритими списками. Так, нардепи розглянули понад 65% усіх поправок. Усього ж у виборчий кодекс подано 4568 поправок до другого читання.

Як писало РБК-Україна раніше, спікер парламенту Андрій Парубій закликав прискорити розгляд поправок до виборчого кодексу за відкритими списками.