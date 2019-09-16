В Раде назвали число законов, которые рассмотрят на этой неделе

На этой пленарной неделе Верховная рада Украины рассмотрит около 40 законопроектов. Об этом заявил председатель ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на этой пленарной неделе депутаты сосредоточатся на законопроектах, которые должны быть рассмотрены во втором чтении.

"На эту неделю у нас запланировано 39 вопросов, среди них 24 законопроекта, требующие подготовки и рассмотрения во втором чтении. Два проекта по ратификации международных договоров. Предлагается дополнительно включить в повестку дня еще 24 законопроекта", - заявил Разумков.

"Особое внимание требуют проекты законов, которые предусмотрены к рассмотрению во втором чтении. Именно на них будет основной упор на этой неделе", - добавил он.

Напомним, Разумков заявил, что государственный бюджет на 2020 год будет представлен в парламенте в пятницу, 20 сентября. По его словам, представит бюджет министр финансов Оксана Маркарова.

Как писало РБК-Украина ранее, за две недели Верховная рада рассмотрела 110 законодательных инициатив. При этом в целом принято почти 10 законов.