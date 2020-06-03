В Раде назвали число нардепов, находящихся на больничном из-за коронавируса

Фото: Евгения Кравчук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас новых случаев заражения в парламенте нет

В Верховной раде назвали число народных депутатов, находящихся на больничном в связи с коронавирусной болезнью. Двое из них - члены фракции "Слуга народа".

Об этом сказала заместитель главы фракции СН Евгения Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

По ее словам, всего на больничном из-за COVID-19 находятся трое парламентариев.

"Сейчас трое народных депутатов - из них два представителя нашей фракции - на больничном в связи с коронавирусом... Это Валерий Божик, Юрий Аристов из нашей фракции и Мейдич - "Батькивщина", - отметила замглавы СН.

Парламентарий подчеркнула, что пока новых случаев заболевания в парламенте не фиксировали.

Также Кравчук заверила, что другие народные депутаты следят за симптомами и делают необходимые тесты в случае необходимости.

Напомним, 28 мая стало известно, что нардеп от СН Валерий Божик заразился коронавирусом, его изолировали.

Как писало РБК-Украина, в целом известно около 15 случаев заболевания COVID-19 среди народных депутатов Украины.

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Автор: Юлия Струк