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У Раді назвали число нардепів, що знаходяться на лікарняному через коронавірус

Новини » Політика     03.06.2020 - 11:35
У Раді назвали число нардепів, що знаходяться на лікарняному через коронавірус
Фото: Євгенія Кравчук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі нових випадків зараження у парламенті немає

У Верховній раді назвали число народних депутатів, що знаходяться на лікарняному у зв'язку з коронавірусною хворобою. Двоє з них - члени фракції "Слуга народу".

Про це сказала заступник глави фракції СН Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24".

За її словами, усього на лікарняному через COVID-19 знаходяться троє парламентарів.

"Зараз троє народних депутатів - із них двоє представників нашої фракції - на лікарняному у зв'язку із коронавірусом... Це Валерій Божик, Юрій Арістов із нашої фракції та Мейдич - "Батьківщина", - зазначила замглави СН.

Парламентар підкреслила, що поки нових випадків захворювання у парламенті не фіксували.

Також Кравчук запевнила, що інші народні депутати слідкують за симптомами і роблять необхідні тести у разі необхідності.

Нагадаємо, 28 травня стало відомо, що нардеп від СН Валерій Божик заразився коронавірусом, його ізолювали.

Як писало РБК-Україна, у цілому відомо близько 15 випадків захворювання COVID-19 серед народних депутатів України.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Верховна РадаЄвгенія КравчукКоронавірус
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