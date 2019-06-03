Рада войдет в рассмотрение избирательного кодекса на этой неделе

Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

В четверг парламентарии начнут рассматривать поправки ко второму чтению нового избирательного кодекса

В этот пленарный четверг, 6 июня, народные депутаты начнут рассмотрение поправок к новому избирательному кодексу по открытым партийным спискам накануне внеочередных выборов в Верховную раду Украины. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий в ходе заседания согласительного совета парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава ВР отметил, что в рассмотрение нардепы должны войти на вечернем пленарном заседании.

"Ориентировочно после обеда рекомендуется, чтобы мы зашли в рассмотрение проекта избирательного кодекса №3112-1. Я рассчитываю, что аппарат ВР успеет подготовить таблицы к избирательному кодексу", - заявил Парубий.

По его словам, проект избирательного кодекса является одним из наибольших документов, которые рассматривала Верховная рада восьмого созыва.

"Это наиболее масштабный проект закона в этой каденции. Очень важно провести компетентное обсуждение. Комитет должен фактически непрерывно работать, чтобы все предложения можно было складывать в отдельные документы. Я верю, что эту работу ВР сможет провести и мы сможем еще на летней сессии принять избирательный кодекс с открытыми списками", - отметил спикер Рады.

Напомним, ранее замглавы комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец заявил, что украинский парламент может начать рассмотрение нового избирательного кодекса по открытым спискам накануне досрочных выборов в Раду в этот пленарный вторник. Он заявлял, что при рассмотрении избирательного кодекса не будет длительного обсуждения.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Раде принять проект нового избирательного кодекса во втором чтении.

Добавим, спикер Верховной рады Андрей Парубий надеется, что народные депутаты смогут принять избирательный кодекс до 14 июля.