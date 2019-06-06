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В Раді не знайшли шляху прискорити розгляд виборчого кодексу

Новини » Вибори 2019    06.06.2019 - 09:49
В Раді не знайшли шляху прискорити розгляд виборчого кодексу
Фото: Олександр Черненко (facebook.com radaprogram)

Кодекс не зможуть розглядати ні по спеціальній скороченій процедурі, ні шляхом ініціювання позачергових засідань

Розгляд усіх поправок до нового виборчого кодексу за відкритими списками не вдастся прискорити. Про це повідомив голова підкомітету з питань виборів і референдумів комітету Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя Олександр Черненко, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Водночас у комітеті прогнозують, що Верховній раді вистачить часу для ухвалення нового виборчого кодексу до парламентських виборів.

"Немає ніяких спрощених процедур. Процедура одна. Ми будемо йти по кожній поправці", - заявив Черненко.

За його словами, кодекс не зможуть розглядати ні по спеціальній скороченій процедурі, ні шляхом ініціювання позачергових засідань.

"Я озвучував варіант влаштування позачергових засідань, але як ідею. Я не можу ініціювати цього. Є процедура ініціювання позачергових засідань. Там має певна кількість депутатів звернутись і голова Верховної ради має його скликати. Скажімо так, це хороша ідея, але вона малореалістична", - заявив Черненко

Нагадаємо, парламент має увійти в розгляд виборчого кодексу у цей пленарний четвер 6 червня. 

РБК-Україна писало, вчора голова парламенту Андрій Парубій заявив, що Верховна рада України зможе прийняти новий виборчий кодекс на цій літній сесії.

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