В Раде нарабатывают закон о перехвате правоохранителями телекоммуникаций

Замглавы комитета Александр Федиенко напомнил, что соответствующий законопроект №4042-1 разработали еще в 2004 году, но Рада того созыва его не рассматривала.

"Сегодня отсутствуют законы, которые регулировали бы правоотношения в сфере перехвата телекоммуникаций. Все действия происходят на основе ведомственных документов. Важно разработать новый закон, который обеспечит оптимальный баланс между потребностями правоохранительных органов и общественности", - отметил Федиенко.

Новый закон должен позволить правоохранительным органам получить современную эффективную технологию перехвата информации с телекоммуникационных сетей в определенный срок, а гражданам будет гарантировать соблюдение конституционных прав и свобод в сфере использования телекоммуникаций.

"Проведение перехвата телекоммуникаций по четко очерченному специальному закону необходимо для успешной борьбы и предотвращения преступлений. При этом закон должен предусмотреть надежные гарантии против злоупотреблений и несанкционированных перехватов телекоммуникаций", - подчеркнули в комитете.