UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Раде нарабатывают закон о перехвате правоохранителями телекоммуникаций

Автор: Юлия Струк

Рабочая группа комитета Верховной рады по вопросам цифровой трансформации нарабатывает законопроект о перехвате телекоммуникаций. В комитете отметили, что сегодня отсутствуют законы, которые регулировали бы правоотношения в этой сфере.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Замглавы комитета Александр Федиенко напомнил, что соответствующий законопроект №4042-1 разработали еще в 2004 году, но Рада того созыва его не рассматривала.

"Сегодня отсутствуют законы, которые регулировали бы правоотношения в сфере перехвата телекоммуникаций. Все действия происходят на основе ведомственных документов. Важно разработать новый закон, который обеспечит оптимальный баланс между потребностями правоохранительных органов и общественности", - отметил Федиенко.

Новый закон должен позволить правоохранительным органам получить современную эффективную технологию перехвата информации с телекоммуникационных сетей в определенный срок, а гражданам будет гарантировать соблюдение конституционных прав и свобод в сфере использования телекоммуникаций.

"Проведение перехвата телекоммуникаций по четко очерченному специальному закону необходимо для успешной борьбы и предотвращения преступлений. При этом закон должен предусмотреть надежные гарантии против злоупотреблений и несанкционированных перехватов телекоммуникаций", - подчеркнули в комитете.

Напомним, в начале января президент Владимир Зеленский одобрил доработанный закон о регулировании стоимости интернета.

Документ определяет исчерпывающий перечень требований к участникам рынка электронных коммуникаций. В нем предусмотрели и ответственность за нарушение законодательства об электронных коммуникациях.

Как писало РБК-Украина, Рада приняла этот закон в середине декабря прошлого года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Верховная Радателекоммуникации
Читайте также
Во вторник Рада может рассмотреть до 18 вопросов, - Разумков
Верховная рада соберется на внеочередные заседания 30 марта: что рассмотрят
Прогноз погоды