У Раді напрацьовують закон про перехоплення правоохоронцями телекомунікацій

Замглави комітету Олександр Федієнко нагадав, що відповідний законопроект №4042-1 напрацювали ще у 2004 році, але Рада того скликання його не розглядала.

"Сьогодні відсутні закони, які врегульовували б правовідносини у сфері перехоплення телекомунікацій. Всі дії відбуваються на основі відомчих документів. Важливо розробити новий закон, який забезпечить оптимальний баланс між потребами правоохоронних органів та громадськості", - зазначив Федієнко.

Новий закон має дозволити правоохоронним органам отримати сучасну ефективну технологію перехоплення інформації з телекомунікаційних мереж у визначений термін, а громадянам буде гарантувати дотримання конституційних прав і свобод у сфері використання телекомунікацій.

"Проведення перехоплення телекомунікацій за чітко окресленим спеціальним законом необхідне для успішної боротьби та попередження злочинів. При цьому закон має передбачити надійні гарантії проти зловживань і несанкціонованих перехоплень телекомунікацій", - підкреслили у комітеті.