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Рада приняла закон о регулировании стоимости интернета

Украина, Среда 16 декабря 2020 12:40
Рада приняла закон о регулировании стоимости интернета
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Верховная рада одобрила в целом доработанный закон о регулировании стоимости интернета. За законопроект №3014 проголосовали 228 парламентариев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Закон определяет исчерпывающий перечень требований к участникам рынка электронных коммуникаций. В нем предусмотрели и ответственность за нарушение законодательства об электронных коммуникациях.

Этот документ вводит уведомительный принцип регистрации субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере электронных коммуникаций.

Предусмотрены консультации с участниками рынка по всем вопросам, затрагивающим их интересы.

В законе прописана процедура подачи документов в регуляторный орган в электронном виде; определены основы предварительного регулирования, а также перечень регуляторных обязательств, которые могут накладываться на поставщиков электронных коммуникационных сетей.

Сделан акцент на доступ к инфраструктуре и совместное использование инфраструктуры, что существенно снизит затраты на развертывание сетей; установлена универсальная услуга, которая обеспечивает доступность, включая ценовую доступность, к интернету и голосовой связи.

Кроме того, определены особенности прекращения деятельности поставщиков электронных коммуникационных услуг.

Напомним, 1 декабря Рада направила на доработку закон, которым регулируется стоимость интернета. Ранее проект закона ветировал президент Владимир Зеленский.

Как писало РБК-Украина, нардепы одобрили законопроект во втором чтении в конце сентября.

Так, ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции нашло признаки коррупции в этом документе.

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