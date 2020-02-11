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В Раде начали прием предложений от фракций по кандидатам на должность судьи КСУ

Новости » Политика     11.02.2020 - 10:58
В Раде начали прием предложений от фракций по кандидатам на должность судьи КСУ
Фото: КСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)

Право представления предложения может реализовать и группа внефракционных нардепов

В Верховной раде Украины начали прием предложений депутатских фракций (депутатских групп) по поводу кандидатов на должность судьи Конституционного суда Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информационное управление Аппарата Рады.

Так, были рассмотрено соответствующее письмо председателя КСУ.

"В связи с представлением комитета Верховной рады Украины по вопросам правовой политики по результатам рассмотрения письма председателя Конституционного суда Украины от 17 января 2020 № 001-008-02/109 информируем о начале приема предложений депутатских фракций (депутатских групп) по поводу кандидатов на должность судьи Конституционного суда Украины", - сказано в сообщении.

В ВР отмечают, что право представления предложения по кандидату на должность судьи КСУ может реализовать также группа внефракционных нардепов в количестве, не меньшем количественного состава малейшей депутатской группы.

В частности, предложение по поводу кандидата предоставляется вместе с заявлением лица, которое намерено занять пост судьи Конституционного суда, и документами, определенными частью четвертой статьи 12 закона Украины "О Конституционном суде Украины", в комитет, к предмету ведения которого относятся вопросы правового статуса КСУ, в течение тридцати календарных дней со дня объявления о начале приема предложений депутатских фракций (депутатских групп).

Напомним, в ВР в конце января также объявили прием предложений от народных депутатов по поводу кандидатур на должность судьи КСУ.

Как писало РБК-Украина ранее, Шестой административный апелляционный суд отказал экс-главе Конституционного суда Станиславу Шевчуку в иске на восстановление в должности.

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