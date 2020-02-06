Экс-главе КСУ Шевчуку отказали в восстановлении в должности

Фото: Станислав Шевчук (zib.com.ua)

Шевчук проиграл суд по восстановлению в должности главы КСУ

Шестой административный апелляционный суд отказал экс-главе Конституционного суда Станиславу Шевчуку в иске на восстановление в должности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook экс-советника Шевчука Дениса Невядомского.

Сообщается, что сегодня суд закрыл производство по иску Шевчука против КСУ. Отметим, он просил восстановить его в должности судьи и в должности главы КСУ.

Напомним, Шевчук был уволен из-за дисциплинарного проступка, пренебрежения обязанностями, которые несовместимы со статусом судьи Конституционного суда Украины. В частности, в октябре 2018 года он своим распоряжением ввел позицию внештатного советника на общественных началах. Это не предусмотрено ни законом о КСУ, ни регламентом.

Сам Шевчук заявлял, что за ситуацией с его увольнением якобы стоял на тот момент еще действующий президент Петр Порошенко.

Однако в октябре 2019 скандальный Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Шевчука к Конституционному суду в полном объеме и восстановил его в должности. Соответственно сегодняшним решением апелляционная инстанция окончательно отказала ему в восстановлении.