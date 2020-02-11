У Раді почали прийом пропозицій від фракцій щодо кандидатів на посаду судді КСУ

Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

Право подання пропозиції може реалізувати і група позафракційних нардепів

У Верховній раді України розпочали прийом пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп) щодо кандидатів на посаду судді Конституційного суду України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Ради.

Так, було розглянуто відповідний лист голови КСУ.

"У зв’язку з поданням комітету Верховної ради України з питань правової політики за результатами розгляду листа голови Конституційного суду України від 17 січня 2020 року № 001-008-02/109 інформуємо про початок прийому пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп) щодо кандидатів на посаду судді Конституційного суду України", - сказано у повідомленні.

У ВР зазначають, що право подання пропозиції щодо кандидата на посаду судді КСУ може реалізувати також група позафракційних нардепів у кількості, не меншій за кількісний склад найменшої депутатської групи.

Зокрема, пропозиція щодо кандидата надається разом із заявою особи, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного суду, та документами, визначеними частиною четвертою статті 12 ЗУ "Про Конституційний суд України", до комітету, до предмета відання якого належать питання правового статусу КСУ, протягом тридцяти календарних днів з дня оголошення про початок прийому пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп).

Нагадаємо, у ВР наприкінці січня також оголосили прийом пропозицій від народних депутатів щодо кандидатур на посаду судді КСУ.

Як писало РБК-Україна раніше, Шостий адміністративний апеляційний суд відмовив екс-голові Конституційного суду Станіславу Шевчуку в позові на поновлення на посаді.