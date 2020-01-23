В Раде начали прием предложений нардепов относительно кандидата на должность судьи КСУ

Фото: КСУ (РБК-Украина)

Право представление предложения по кандидату на должность судьи КСУ может реализовать также группа внефракционных нардепов

В Верховной раде Украины начали прием предложений от народных депутатов относительно кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины (КСУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной рады.

Как отмечается, право представление предложения по кандидату на должность судьи КСУ может реализовать также группа внефракционных народных депутатов в количестве не менее количественный состав наименьшей депутатской группы.

По информации Аппарата ВР, заявление с предложением кандидата на должность судьи КСУ можно подать в течение 30 дней со дня объявления о начале приема предложений.

Напомним, в октябре прошлого года Верховная рада назначила депутата от фракции "Слуга народа" Ольгу Совгирю своим постоянным представителем в Конституционном суде Украины. За ее назначение проголосовали 244 нардепов.

Кроме того, в декабре 2019 года судья Конституционного суда Николай Мельник ушел в отставку. Мельника уволили в связи с его заявлением об отставке.