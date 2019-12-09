В Раде могут создать группу для наработки закона о статусе УБД для военных ВМС

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Создание рабочей группы рассмотрит комитет по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов

В Верховной раде Украины могут создать рабочую группу для наработки законопроекта №1197 о получении статуса участника боевых действий для военных Военно-морских сил и Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Об этом свидетельствует повестка дня заседаний комитетов парламента, опубликованная на сайте ВР.

Так, заседание комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, во время которого рассмотрят создание рабочей группы, состоится в пятницу, 13 декабря.

"О создании рабочей группы по доработке ко второму чтению проекта закона о внесении изменений в статью 6 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" (об обеспечении прав военнослужащих Военно-морских сил и Воздушных сил Вооруженных сил Украины на получение статуса участника боевых действий) (р.№1197, н.д. Синютка О. М. и другие)", - говорится в повестке дня.

Кроме того, комитет рассмотрит и создание рабочей группы для доработки ко второму чтению проекта закона №1198 об усилении социальной защиты отдельных категорий лиц с инвалидностью вследствие войны.

Напомним, парламент поддержал за основу в первом чтении законопроекты №1197 и №1198 в ходе пленарного заседания 5 декабря.

Как писало РБК-Украина, 4 декабря Рада приняла во втором чтении законопроект №2045-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции", которым будет введен механизм получения статуса участника боевых действий добровольцами.