В Раде не могут до конца разобраться с налоговыми законопроектами

Ни один народный депутат не может до конца разобраться в налоговых законопроектах №1210 и №1210-1, которыми предусмотрено внесение изменений в Налоговый кодекс. Об этом заявила член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Белькова, передает "112 Украина".

По ее словам, законопроекты №1210 и № 1210-1 затрагивают такой широкий круг вопросов (законодательство антиBEPS, трансфертное ценообразование, обложение налогами продажи вещей, бывших в употреблении, ставки ренты для ЖРС и акцизы на сигареты, табак для нагревания), что практически ни один из парламентариев, даже в профильном комитете, не в состоянии охватить своим вниманием и понять весь законопроект до конца.

"По такому огромному законопроекту нет людей, которые разбираются во всем… Я разбираюсь в какой-то части, мои коллеги еще в одной части", - говорит Белькова.

Как известно, проект, возможно, будет внесен на голосование в первом чтении уже на этой неделе. Эксперты уверены, что в таком виде он только навредит украинской экономике, поскольку сделает экспортоориентированные отрасли менее конкурентными на международных рынках.

Автором скандального налогового законопроекта №1210, который неформально называют "законопроектом Коломойского", является глава комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Бизнес и экспертное сообщество неоднократно обращали внимание власти о потенциальном ухудшении состояния экономики из-за подобных налоговых нововведений.

По мнению Европейской бизнес ассоциации, предлагаемые изменения в законопроектах 1210 и 1210-1 (в частности, относительно рентной платы за пользование недрами) опережают события, существенно трансформируя налоговый ландшафт для отдельных сегментов бизнеса уже сейчас, то есть еще до представления и обсуждения планируемой реформы.