В Раде матпомощь при рождении первого ребенка хотят увеличить до 50 тысяч гривен

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев предлагает увеличить размер материальной помощи при рождении первого ребенка. С 2014 года она в разы упала в долларовом эквиваленте.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Нардеп отметил, что с 2021 года государственный бюджет получил на 1 млрд гривен акцизного налога больше благодаря действиям налоговой и фискальной служб, которые продолжают борьбу с рынком фальсификата.

"По нашим подсчетам это позволит наполнить бюджет страны более, чем на 10 млрд гривен ежегодно. Этих средств хватит на самый важный, по моему мнению, вопрос - увеличение помощи при рождении ребенка", - подчеркнул глава комитета.

Он обратил внимание, что с 2014 года не менялась сумма выплат родителям за рождение первого ребенка. В национальной валюте она составляет 41 280 гривен, однако в долларовом эквиваленте снизилась с 2612 до 1490 долларов.

"Выплаты помощи при рождении ребенка должны быть повышены. Мы предлагаем начать процесс из установления следующих сумм выплат: 50 тыс. гривен - при рождении первого ребенка, 100 тыс. гривен - при рождении второго и 150 тыс. при рождении третьего и каждого последующего ребенка", - рассказал нардеп.

При таких размерах материальной помощи в соответствующий фонд необходимо ежегодно вкладывать 11,5 млрд гривен, которые, по словам Гетманцева, будут поступать за счет процесса выводы рынка алкоголя из тени.

Он также добавил, что намерен подать данную законодательную инициативу в проект государственного бюджета на 2022 год.