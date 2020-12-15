Фото: младенец (freepik)

В Украине бесплатную помощь при родах получили более 180 тысяч женщин. Помощь они получили по программе медицинских гарантий в период с апреля по ноябрь 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Нацслужбы здоровья.

"Национальная служба здоровья Украины выплатила более 1,3 млрд грн заведениям, которые имеют контракт на оказание медицинской помощи при родах. В Украине более 180 тысяч 202 пациентки получили безвозмездно помощь при родах", - говорится в сообщении.

Указано, что НСЗУ законтрактовала на оказание медицинской помощи при родах 398 учреждений, из них 70 - специализированные родильные дома и перинатальные центры.

"Больше всего средств получили Киевский роддом №5 - 31,7 млн грн, перинатальный центр Киева - более 30 млн грн и Львовский областной перинатальный центр - более 28 млн грн", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что роженица имеет право получить полный объем услуг, независимо от места регистрации или фактического проживания. Но улучшенный сервис - палата повышенной комфортности, улучшенное питание, дополнительные услуги по желанию - принадлежат к платным услугам.

"В Программе медицинских гарантий на 2021 в пакет услуг "Ведение беременности в амбулаторных условиях" и "Медицинская помощь при родах" предлагается ввести дополнительные диагностические исследования, включение в пренатальный консилиум генетика, профильных специалистов и другое", - сообщили в НСЗУ.

Так, в Министерстве здравоохранения хотят увеличить финансирование медицинской помощи при родах с 2021 года.

Напомним, за оказание помощи новорожденным в период с апреля по октябрь этого года Национальная служба здоровья заплатила медицинским учреждениям почти 702 млн гривен.

Как писало РБК-Украина, в программе медицинских гарантий-2021 Национальная служба здоровья предлагает увеличить тариф на неонатальную помощь новорожденным.