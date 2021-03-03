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В январе бесплатную помощь при родах получили более 29 тысяч украинок

Новина українською → Украина, Среда 03 марта 2021 15:43
В январе бесплатную помощь при родах получили более 29 тысяч украинок Фото: беременная женщина (freepik)
Автор: РБК-Украина

В январе этого года в Украине безвозмездную помощь при родах получили более 29 тысяч пациенток. Национальная служба здоровья заключила договоры с почти 400 медицинскими учреждениями на оказание помощи при родах.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

Указано, что на сегодня НСЗУ выплатила этим заведениям более одного миллиарда 763 миллиона гривен за предоставление помощи пациенткам. Из них - более 236 миллионов в 2021 году.

"В 2021 году больше всего средств получили Киевский роддом № 5 (4 млн 700 тыс. грн), перинатальный центр Киева - 4 млн 500 тыс. грн), Львовский клинический родильный дом №1 (более 3 млн 400 тыс. грн)" - информируют в ведомстве.

При этом в бесплатный пакет помощи при родах входит:

  • мониторинг состояния беременной, роженицы и новорожденного,
  • медицинская помощь при физиологических родах, предоставляемая очередной акушерской бригадой,
  • помощь при осложненных родах и кесаревом сечении,
  • снижение болевых ощущений у женщины во время родов, в частности эпидуральная анестезия,
  • стабилизация состояния ребенка после рождения,
  • вакцинация младенца, согласно Национальному календарю профилактических прививок,
  • лекарственные средства с Нацперечня и расходные материалы, а также те лекарственные средства, которые закупаются Минздравом в централизованном порядке,
  • питание во время пребывания в стационаре.

Подчеркивается, что украинки имеют право на выбор роддома, в котором рожать. Место проживания или прописки не имеет значения. Никаких благотворительных взносов платить не нужно.

Вместе с тем пребывание в палате повышенной комфортности и другие дополнительные услуги (в частности, улучшенный сервис) относятся к категории платных услуг. Оплата должна осуществляться в виде официальных платежей по тарифам, утвержденным органом местного самоуправления, который является владельцем заведения здравоохранения.

Напомним, в Украине бесплатную помощь при родах получили более 180 тысяч женщин с апреля по ноябрь 2020 года.

Как писало РБК-Украина, в программе медицинских гарантий-2021 Национальная служба здоровья предлагала увеличить тариф на неонатальную помощь новорожденным.

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