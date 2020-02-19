В Раде исключают возможность проведения "аграрной ночи"

Во фракции "Слуга народа" исключают возможность проведения удлиненного пленарного заседания парламента из-за рассмотрения закона о рынке земли. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сейчас нардепы не могут сделать такое процедурное решение.

"Мы не можем, к сожалению, сделать процедурные решения. То есть, мы находимся в рассмотрении вопроса. Мы можем только продолжать рассматривать поправки", - заявил парламентарий.

Нардеп объяснил, что продолжение пленарного заседания до ночи может быть расценено как нарушение закона "О регламенте Верховной рады".

"Это все процедурные решения. Мы не можем сейчас ни один вопрос вынести на голосование. Мы придерживаемся трактовки, что это будет нарушением регламента", - добавил он.

Напомним, фракция "Слуга народа" проводит активную работу с оппозиционными фракциями для того, чтобы они сняли поправки к законопроекту о рынке земли. Однако в СН сомневаются, что закон удастся принять 20 февраля.

Как писало РБК-Украина, ВР по состоянию на среду, 19 февраля, рассмотрела 500 поправок ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Всего в документе 4018 правок. При этом парламентарии состоянию на вторник прошли 483 правки.

Добавим, за законопроект об открытии рынка земли в Верховной раде достаточно голосов, уверяет глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.