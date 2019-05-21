В Раде не исключают отмену "мажоритарки" на досрочных выборах

Есть возможность отменить мажоритарную систему голосования уже на досрочных выборах. Об этом заявил лидер фракции "Самопомоч" Олег Березюк, говорится в материале РБК-Украина "Ответ Зеленскому: готова ли Верховная рада к досрочным выборам".

Однако, по его словам, если указ о роспуске Рады появится только в среду, тогда, шансы провести выборы по другим правилам уменьшатся.

"На сегодня, вероятно, есть юридическая возможность провести выборы на пропорциональной основе с частично открытыми списками. То есть, с публикацией этих списков перед избирательным процессом, а не с реальными открытыми списками, когда люди могут выбирать конкретные фамилии в бюллетене. Такая возможность была бы полезной, и в парламенте есть голоса, чтобы это сделать", - сказал депутат.

Напомним, президент Владимир Зеленский вчера во время церемонии инаугурации призвал народных депутатов ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение и принять Избирательный кодекс, предусмотрев открытые списки.

Также Зеленский заявил о роспуске Рады. Ранее Центральная избирательная комиссия сообщила, что готова к досрочным парламентским выборам. Глава комиссии отметила, что до парламентских выборов необходимо решить проблемный вопрос относительно публичных закупок.