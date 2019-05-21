У Раді не виключають скасування "мажоритарки" на дострокових виборах

Є можливість скасувати мажоритарну систему голосування вже на дострокових виборах. Про це заявив лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Відповідь Зеленському: чи готова Верховна рада до дострокових виборів".

Однак, за його словами, якщо указ про розпуск Ради з'явиться тільки в середу, тоді, шанси провести вибори за іншими правилами зменшаться.

"На сьогодні, ймовірно, є юридична можливість провести вибори на пропорційній основі з частково відкритими списками. Тобто, з публікацією цих списків перед виборчим процесом, а не з реальними відкритими списками, коли люди можуть вибирати конкретні прізвища в бюлетені. Така можливість була б корисною, і в парламенті є голоси, щоб це зробити", - сказав депутат.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вчора під час церемонії інавгурації закликав народних депутатів запровадити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення і прийняти Виборчий кодекс, передбачивши відкриті списки.

Також Зеленський заявив про розпуск Ради. Раніше Центральна виборча комісія повідомила, що готова до дострокових парламентських виборів. Голова комісії зазначила, що до парламентських виборів необхідно вирішити проблемне питання щодо публічних закупівель.