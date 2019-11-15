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У Раді виключають подальше розведення на Донбасі до нормандського саміту

Новини » Політика     15.11.2019 - 10:50
У Раді виключають подальше розведення на Донбасі до нормандського саміту
Фото: Олександр Завітневич (УНІАН)

При цьому Генштаб вивчає можливість розведення на інших ділянках

На сьогоднішній день не планується подальше розведення сил на Донбасі до проведення саміту "нормандської четвірки". Про це в інтерв'ю BBC News Україна заявив глава парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп від "Слуги народу" Олександр Завітневич.

За його словами, на сьогодні Генштаб вивчає інші ділянки на 400 км фронту для подальшого розведення.

"Але ніяких завдань не верховний головнокомандувач, ні міністр, ні начальник Генштабу по іншим ділянкам не ставили. Наказ чіткий - три населених пункти і далі чекаємо зустрічі нашого президента у нормандському форматі. За її результатами вже, напевно, буде прийматися рішення про розведення", - зазначив Завітневич.

Він також додав, що саміт "нормандської четвірки" повинен пройти до кінця року.

Нагадаємо, раніше президент Російської Федерації Володимир Путін запропонував розвести війська вздовж всієї лінії розмежування на Донбасі.

"По всій лінії треба розвести (війська - ред.), так, щоб хоча б гармати не стріляли, щоб люди не гинули. Це точно треба зробити і як можна швидше", - зазначив Путін.

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Новини України ДонбасВерховна РадаРозведення силНормандська четвірка
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