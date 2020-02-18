У Раді ініціюють нараду голів фракцій щодо розгляду правок до земреформи

Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)

Арахамія підкреслив неприпустимість нинішньої ситуації у парламенті

Фракція "Слуга народу" ініціюватиме нараду голів фракцій з питання розгляду правок закону про ринок землі. Про це заявив голова фракції Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, нинішня ситуація у парламенті - неприпустима.

"Ми не хочемо брати участь у політичному шоу за гроші платників податків. Фактично ми зараз за гроші платників податків робимо нічого. Мені здається, що це неприпустима ситуація. Я буду особисто наполягати на тому, щоб зібрати голів фракцій і з ними поспілкуватись: як вони будуть дивитись в очі своїм виборцям?" - зазначив парламентар.

Нардеп підкреслив, що закон буде прийнятий у редакції профільного комітету.

"Ось ви заблокували парламент. А навіщо? Цей закон у редакції комітету - він буде прийнятий. Це від них не залежить фактично. Просто хочуть потримати три тижні? Це щось вирішує? Нічого не вирішує. Чи це надає збитків для держави за рахунок того, що не будуть своєчасно прийняті управлінські рішення, які має прийняти парламент - точно будуть такі збитки", - додав Арахамія.

Нагадаємо, ВР у вівторок продовжила розгляд правок до другого читання законопроекту про ринок землі. Всього в документі 4018 правок. Парламентарії на минулому пленарному тижні розглянули трохи більше 200 правок.

Як писало РБК-Україна, через велику кількість правок Арахамія раніше спрогнозував, що цей закон приймуть не раніше 16-17 квітня.

Підкреслимо, у фракції "Слуга народу" допускають, що розгляд закону про ринок землі може заблокувати роботу парламенту на пару місяців.