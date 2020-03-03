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В Раде инициировали создание ВСК по расследованию коррупции чиновников в Одессе

Новости » Политика     03.03.2020 - 20:04
В Раде инициировали создание ВСК по расследованию коррупции чиновников в Одессе
Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина, Виталий Носач)

Депутаты намерены расследовать деятельность Геннадия Труханова

Депутаты от "Слуги народа" призывают коллег подписать заявление по поводу создания временной следственной комиссии по расследованию преступлений, в которых фигурируют одесский мэр Геннадий Труханов и должностные лица одесского горсовета. Об этом заявил народный депутат Алексей Леонов, передает "112 канал".

"Люди, которые действительно обогатились за счет коррупции, они должны за это отвечать. Те следственные органы, которые должны бороться с коррупцией, заводить уголовные производства и разбираться в них - свою работу, к сожалению, не выполняют. Одесситы приходят к нам на прием и рассказывают, извините за прямоту, о тех "откатах", которые приходится платить, попадая в те или иные кабинеты чиновников. Все об этом знают и самое ужасное, что абсолютно этого не боятся", - отметил депутат.

По мнению Леонова, "Одесса приходит в упадок - побережье превращается в каменные джунгли - благодаря новостройкам, а в чуть ли не ежедневных пожарах, в которых якобы виновных нет - погибают люди".

"Чувство своей безнаказанности и безразличие к одесситам со стороны одесского городского совета во главе с Геннадием Трухановым привели к страшным трагедиям - гибели десятков людей в результате пожаров, которые происходят в Одессе в последнее время. За все эти смертельные пожары пока, что не ответили настоящие виновные. Те, кто вопреки закону не приняли необходимых мер по пожарной безопасности", - добавил он.

На данный момент заявление о создании ВСК подписали всего 16 депутатов.

Как ранее писало РБК-Украина, в Одесской области оперативники областного управления стратегических расследований полиции вместе со следователями полиции и прокуратурой области задержали преступную группу, которая "зарабатывала" на краже горючего из резервуаров "Укрзализныци".

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Новости Украины ОдессаВСКГеннадий ТрухановСлуга народа
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